Военный эксперт рассказал, чем грозит кража оборудования с «самолета Судного дня»

Кража оборудования с воздушного пункта управления Вооруженными силами России Ил-80, которые также называют «самолетом Судного дня», может привести к утечке секретных и совершенно секретных сведений, считает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Инцидент произошел 4 декабря на аэродроме «Таганрог-Южный». По информации РЕН ТВ, с самолета были украдены 39 блоков различного связного оборудования и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков.

Вероятно, полагает Ходаренок, могло быть похищено связное оборудование — радиопередающие и радиоприемные устройства, аппаратура засекречивания речевой информации, шифровальные устройства. Однако конкретный перечень украденного не называется.

«У преступников, совершивших кражу на аэродроме «Таганрог-Южный», гипотетически может появиться возможность узнать, как технически осуществляется передача указаний по руководству страной и Вооруженными силами в случае потенциального конфликта», — говорит эксперт.

Ил-80 (Ил-86ВзПУ) — воздушный командный пункт управления (ВзПУ), разработанный в конце 1980-х годов в КБ Ильюшина (сегодня это ПАО «Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина») на базе пассажирского самолета Ил-86.

По данным открытых источников, самолет Ил-80 предназначен для эвакуации высшего военного руководства страны в угрожаемый период и одновременного управления Вооруженными силами страны в условиях конфликта любой степени интенсивности, включая полномасштабную ядерную войну.

ВзПУ Ил-80 оборудован средствами связи, системами жизнеобеспечения и источниками электропитания. Детальная информация по этому самолету представляет собой государственную тайну.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Самолет Судного дня» обокрали в Таганроге