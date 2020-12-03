Украинские военные признали превосходство российской армии

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, бывший военный Сергей Згурец в беседе с изданием «Новое время» объяснил, почему армия России имеет превосходство над армией Украины.

По его словам, у бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) отсутствуют автоматизированные системы управления (АСУ), которые позволяют отслеживать аспекты боя в реальном времени, быстро отдавать приказы с помощью радиосигналов и пакетных данных от высшего командования к боевым подразделениям.

Эксперт отметил, что АСУ дают возможность оперативно принимать тактические решения: управлять войсками и вооружением, в том числе разведывательными и атакующими беспилотниками.

«Армия России получила 40 комплектов АСУ бригадного уровня — теперь они есть на вооружении и тех подразделений, что дислоцируются возле границы с Украиной», — сказал Згурец.

Он также считает, что Украину не спасет количество танков.

«Только за счет скорости мы сможем малым количеством техники действовать эффективнее — это главный вывод 2014 года», — отметил Згурец.

По его словам, российская бригада выполняет такую же задачу в пять раз быстрее, чем украинская.

Вместе с тем главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что украинцы не увидят автоматизацию боевых подразделений. По его словам, в армии страны годами финансируются лишь два проекта АСУ, по одному из них израсходовали уже 700 млн гривен, однако работы не показали даже наполовину.

Генерал рассказал, что комиссия Генштаба по приему очередного этапа этой АСУ закончила работать месяц назад.

«В результате есть металл, компьютер, стул и стол, а программного обеспечения нет», — сказал Хомчак.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что ему дали на подпись утверждение опытно-конструкторских работ по АСУ, но он не намерен их визировать. Хомчак выразил мнение, что вместо новой разработки ему предлагают согласовать «изобретение велосипеда».

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