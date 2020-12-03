СК РФ просит заочно арестовать причастных к гибели летчика Филипова в Сирии

Следователи Следственного комитета России просят суд заочно арестовать четырех боевиков, причастных к гибели российского летчика Романа Филипова в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что члены запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусры» (ныне «Хайят Тахрир аш-Шам») обвиняются в участии в террористической организации, покушении на убийство и хищении огнестрельного оружия.

«В Басманный суд поступили материалы в отношении Ибрахима Рамадана Аль-Ахмада, Мухаммеда Гази Аль-Алейвия, Абделя Саттара Абдула Гафура ас-Сыяха и Абделя Басыта Ибрахима Аль-Хамуда», — говорится в сообщении.

Следователи ходатайствуют об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении каждого обвиняемого, объявленного в международный розыск, на два месяца с момента задержания на территории России или с момента экстрадиции на территорию РФ.

Роман Филипов погиб 3 февраля 2018 года, когда облетал на штурмовике Су-25 идлибскую зону деэскалации. Он попал под ракетный удар из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК). Российский летчик до последнего пытался удержать самолет в воздухе. Военнослужащий успел доложить об атаке, а после этого катапультировался. На земле Филипов вступил в неравный бой с террористами. Боевики подобрались близко, и россиянин подорвал себя гранатой со словами: «Это вам за пацанов».

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