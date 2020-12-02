Украина хочет проводить больше учений НАТО на своей территории

Украина стремится расширить взаимодействие с Североатлантическим альянсом, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в ходе заседания совета НАТО.

Его слова приводятся на официальном сайте украинского МИДа.

«Мы хотим больше взаимодействия с Альянсом, в том числе более учений НАТО в Украине», – отметил министр.

Он также проинформировал участников заседания о стремлении Украины к членству в альянсе.

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