Украина хочет проводить больше учений НАТО на своей территории
Полина Рутковская
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Украина стремится расширить взаимодействие с Североатлантическим альянсом, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в ходе заседания совета НАТО.
Его слова приводятся на официальном сайте украинского МИДа.
«Мы хотим больше взаимодействия с Альянсом, в том числе более учений НАТО в Украине», – отметил министр.
Он также проинформировал участников заседания о стремлении Украины к членству в альянсе.
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