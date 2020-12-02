Токио заявил протест Москве из-за размещения С-300 на Курилах

Посольство Японии 1 декабря выразило протест МИД России в связи с размещением зенитно-ракетных комплексов ЗРС С-300 на Курильских островах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы японского МИД.

Отмечается, что Токио «на постоянной основе» собирает информацию о действиях военнослужащих РФ «на северных территориях» (так в Японии называют российские южные Курильские острова).

Японская сторона заявила, что подобные действия имеют отношение к укреплению военного потенциала России и несовместимы с позицией Японии по этим островам.

По данным агентства, ранее в Минобороны России сообщили, что расчеты С-300В4 Восточного военного округа (ВВО) заступили на боевое дежурство на островах Курильской гряды.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

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