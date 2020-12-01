Российские миротворцы контролируют безопасность Лачинского коридора в Карабахе
Военнослужащие российского миротворческого континента обеспечивают безопасность движения гражданского автотранспорта и перемещения граждан по Лачинскому коридору в Нагорном Карабахе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.
В военном ведомстве отметили, что российские миротворцы круглосуточно следят за обстановкой и ведут контроль за соблюдением режима прекращения огня.
Там добавили, что миротворцы также обеспечивают перевозку продовольствия и различных товаров по Лачинскому коридору, сопровождают и обеспечивают безопасность ремонтных бригад, которые выполняют задачи по восстановлению объектов инфраструктуры.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В карабахский регион были направлены российские миротворцы. По итогам соглашений Азербайджану отошли несколько районов в Карабахе, которые более двух десятилетий находились под контролем НКР.
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