СМИ: иранского ученого-ядерщика убили управляемым через спутник оружием

Иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде было убит при помощи оружия, которое управлялось через спутник. Об этом сообщает телеканал Al-Alam со ссылкой на информированный источник.

По его словам, примененное для убийства ученого оружие было «израильского производства».

Ранее стало известно, что в результате покушения под Тегераном был убит физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде, который предположительно был одним из разработчиков военной ядерной программы страны до ее роспуска в 2000-х годах.

Позже власти Ирана заявили, что за покушением на ученого, предварительно, стоит «сионистский режим» в Тель-Авиве.

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