Турецкие саперы приступили к разминированию районов Карабаха

Турция направила саперов в районы Карабаха, которые были освобождены от армянских войск и переданы под контроль Азербайджана. Об этом сообщает Anadolu.

Там отметили, что саперы уже приступили к разминированию территорий. Кроме того, ожидается, что они будут проводить тренинги для военных Азербайджана.

«Команды по обнаружению и уничтожению мин, самодельных взрывных устройств и взрывчатых веществ наших сухопутных войск начали оказывать поддержку братской азербайджанской армии в районах, освобожденных от оккупации Армении», — цитируется заявление минобороны Турции.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривает передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Карабах вернулись еще 1699 беженцев

— Ереван обвинил Баку в затягивании процесса обмена пленными

— Глава Армении попросил Путина помочь с возвращением военнопленных из Азербайджана