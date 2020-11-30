НАТО сохранит присутствие в Афганистане, несмотря на вывод американских войск

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что вооруженные силы НАТО продолжат выполнять свою миссию в Афганистане, несмотря на решение США вывести свой военный контингент из республики, передает ТАСС.

«США сокращают присутствие своих войск в Афганистане. Однако тренировочная миссия НАТО «Решительная поддержка» будет продолжаться в прежней конфигурации, европейские страны альянса и государства-партнеры уже подтвердили сохранение своих контингентов», — сказал Столтенберг.

В конце февраля текущего года США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) впервые за почти 20 лет войны подписали соглашение о мире. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан спустя 14 месяцев после заключения сделки.

*Движение «Талибан» является террористическим. Оно запрещено в России и других странах мира.

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