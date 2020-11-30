На Украине практически полностью прекратилось производство боеприпасов
И.о. гендиректора государственного концерна «Укроборонпром» Игорь Фоменко заявил, что отрасль по производству боеприпасов в республике фактически отсутствует и ее придется создавать с нуля, передает РИА «Новости».
«К сожалению, на Украине не осталось боеприпасной отрасли, ее, по сути, надо создавать с самого начала. Начиная от мелких калибров до крупных. Сейчас все это приобретается. Конечно, используются и складские остатки, но среди них есть и такие, у которых уже срок эксплуатации заканчивается», — сказал Фоменко.
Он напомнил, что ранее Киев заключил контракт на поставку крупнокалиберных снарядов с американской компанией GreyFox, однако после внесения предоплаты боеприпасы так и не были поставлены в страну.
По словам Фоменко, ситуация с конфликтом в Донбассе фактически полностью затормозила развитие государственной программы по развитию этого производства.
«Мы очень рассчитываем, что в декабре будет принято политическое решение – и мы продолжим работу по созданию боеприпасной отрасли», — отметил и.о. гендиректора.
Ранее на Украине функционировал патронный завод в Луганской области, но с 2014 года он находится под контролем ополчения ЛНР.
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