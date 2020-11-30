СБ Ирана: спецслужбы предполагали возможность убийства Фахризаде
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что иранские спецслужбы не исключали возможности иностранного покушения на физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, но отнеслись к этому серьезно, передает ТАСС.
«Двадцать лет враг пытался ликвидировать его (Фахризаде), но до сих пор у него не получалось. И в этот раз система разведки страны предвидела вероятность происшествия с ним, даже место», — сказал Шамхани.
Он отметил, что в этот раз организаторы убийства выбрали «абсолютно новый способ» подготовки покушения, а спецслужбы без должного внимания отнеслись к безопасности ученого.
Ранее стало известно, что в результате покушения под Тегераном был убит физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде, который предположительно был одним из разработчиков военной ядерной программы страны до ее роспуска в 2000-х годах.
Позже власти Ирана заявили, что за покушением на ученого, предварительно, стоит «сионистский режим» в Тель-Авиве.
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