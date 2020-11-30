Министр обороны Австрии заболела COVID-19

Глава Минобороны Австрии Клаудиа Таннер получила положительный результат анализа на коронавирус и изолировалась у себя дома. Об этом сообщает агентство APA со ссылкой на пресс-секретаря министра.

Так, по словам представителя Таннер, она чувствует себя нормально и продолжит руководить министерством в удаленном режиме.

По последним данным, коронавирусом в Австрии заразились 279 708 человек, выздоровели более 216 тыс. пациентов.

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