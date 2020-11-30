Парад 9 мая в 2021 году спланирован с учетом ситуации с COVID-19

Минобороны РФ проведет парад 9 мая 2021 года с учетом ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил начальник главного управления боевой подготовки Вооружённых сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев, передает «Интерфакс».

«В условиях сложной эпидемиологической обстановки спланированы мероприятия по подготовке к военным парадам, посвящённым Дню Победы в Великой Отечественной войне, проведению совместного стратегического учения «Запад-2021», Армейским международным играм-2021», — говорится в сообщении.

Бувальцев добавил, что Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября.

«Бороться за победу на конкурсах участникам АрМИ-2021 предстоит на территории, предварительно, 17 государств. По крайней мере, именно столько стран выразили желание провести у себя те или иные конкурсы», — сказал он.

Как сообщалось ранее, учение «Запад-2021» пройдет на территории Белоруссии. Бувальцев сообщил, что перед этими маневрами на северо-западе России пройдут учения с перегруппировкой соединений и воинских частей.

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