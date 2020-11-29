СМИ: армия Великобритании будет бороться с дезинформацией о вакцинах

Элитное подразделение Вооруженных сил Великобритании станет вести борьбу с распространением недостоверной информации о вакцинах от коронавируса нового типа, которая публикуется на онлайн-платформах. Об этом пишет газета The Sunday Times со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы Минобороны Соединенного Королевства.

Издание сообщает, что британские военные «уже следят за публикациями» в киберпространстве, которые связаны с коронавирусной инфекции. Кроме того, военнослужащие Британии будут собирать «сведения о дезинформации против вакцин со стороны враждебных государств, включая Россию».

В материале указывается, что в подобного рода операциях в сотрудничестве со специалистами спецслужбы электронной разведки Центра правительственной связи (GCHQ) в декабре будет задействовано еще больше военных, чем в настоящее время.

Издание отмечает, что меры по противодействию дезинформации в интернете связаны с большим количеством противников вакцинации среди жителей королевства. Согласно опросу Королевского колледжа Лондона, порядка трети жителей Британии либо точно не будут прививаться от коронавирусной инфекции, либо сомневаются.