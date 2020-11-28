Су-27 поднимался на перехват американского разведчика над Черным морем

Российский истребитель Су-27 поднимался на перехват американского самолета-разведчика над Черным морем, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Отмечается, что российские средства контроля обнаружили приближающуюся к российской границе воздушную цель.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа», — говорится в сообщении.

Российские специалисты идентифицировали цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводили его над Черным морем.

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