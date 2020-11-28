Лидер Китая призвал армию страны готовиться к войне

Лидер Китая Си Цзиньпин призвал военнослужащих страны «не бояться смерти и готовиться к победам». Об этом информирует Daily Mail со ссылкой на государственные китайские СМИ.

Отмечается, что во время встречи с командованием глава государства призвал вооруженные силы заняться подготовкой к боевым действиям. По его словам, этого возможно добиться в реальных боевых условиях.

Ранее, 1 ноября, политолог из США Кристофер Лейн обратил внимание на то, что Вашингтон и Пекин взяли курс на вооруженное противостояние непосредственно из-за американо-китайских отношений, которые находятся в состоянии свободного падения.

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