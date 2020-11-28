Роухани заявил, что к убийству иранского ученого-ядерщика причастен Израиль

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Израиль причастен к убийству иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом сообщает агентство Reuters.

По его словам, убийство Фахризаде показывает «отчаяние и глубину ненависти» врагов Ирана.

Роухани подчеркнул, что «мученическая смерть» ученого не остановит достижения страны.

Ранее стало известно, что в результате покушения под Тегераном был убит физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде, который предположительно был одним из разработчиков военной ядерной программы страны до ее роспуска в 2000-х годах.

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