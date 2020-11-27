В Донецкой области украинский военный избил и поджег сослуживца, сообщается на сайте офиса генпрокурора.

По предварительным данным, военный нанес телесные повреждения своему сослуживцу, облил горючей жидкостью, поджег и забрал его деньги.

Пострадавшего госпитализировали, у него обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, ожоги правой ноги.

В отношении нападавшего возбуждено дело по факту нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, а также разбоя. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

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