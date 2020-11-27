Появились кадры с места убийства участника ядерной программы Ирана
Валерия Исполатова
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Появились фотографии и видео с места убийства главы организации оборонных исследований, иранского ученого Мохсена Фахризаде. Кадры опубликованы на странице Rich Kids of Tehran в Twitter.
На них показан участок дороги, где произошел взрыв. На этом месте слетел асфальт, а рядом стоят поврежденные автомобили. Кроме того, на дороге видна лужа крови.
Ранее стало известно, что в Тегеране убили ученого Мохсена Фахризаде, который возглавлял центр исследований и инноваций при министерстве обороны страны. В Иране подозревают, что к убийству причастен Израиль.
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— В Тегеране подозревают, что Израиль причастен к убийству иранского ученого