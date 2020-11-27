МИД РФ выразил решительный протест после захода эсминца США в российские воды

Министерство иностранных дел России выразило решительный протест американской стороне после захода эсминца ВМС США «Джон Маккейн» в российские воды. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В министерстве подчеркнули, что такие действия в России расцениваются как «провокация», которая нацелена на нарушение мира и доброго порядка.

Кроме того, в МИД обвинили США в «бряцании оружием» и демонстрации силовых методов как приоритетных во внешнеполитической позиции страны.

«Настоятельно призываем США воздержаться от подобных авантюр в будущем. В противном случае ответственность за возможные последствия будет полностью лежать на американской стороне», — говорится в заявлении.

Кроме того, в МИД подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на применение ответных мер.

Ранее стало известно, что «Джон Маккейн» нарушил российскую границу в заливе Петра Великого. На 2 км он углубился за линию морской границы России. Его остановил большой российский противолодочный корабль «Адмирал Виноградов».

США объяснили нарушение эсминцем российской границы тем, что корабль проводил операцию «по обеспечению свободы судоходства». Операция продемонстрировала, что Вашингтон не считает залив Петра Великого территориальными водами России.

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