Госиспытния новейшей снайперской винтовки «Уголек» начнутся в 2021 году

Госиспытания новейшей российской снайперской винтовки «Уголек» начнутся в 2021 году. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.

«Сейчас изготавливаются опытные образцы снайперских комплексов «Уголек», которые будут представлены для предварительных испытаний. Планируем, что госиспытания стартуют в конце следующего года», — сказал Оздоев.

Он отметил, что в производстве винтовки будут использованы исключительно российские материалы и комплектующие.

В настоящее время основной снайперской винтовкой российской армии является СВД, которая была принята на вооружение еще в 60-х годах.

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