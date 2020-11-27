Госиспытния новейшей снайперской винтовки «Уголек» начнутся в 2021 году
Госиспытания новейшей российской снайперской винтовки «Уголек» начнутся в 2021 году. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.
«Сейчас изготавливаются опытные образцы снайперских комплексов «Уголек», которые будут представлены для предварительных испытаний. Планируем, что госиспытания стартуют в конце следующего года», — сказал Оздоев.
Он отметил, что в производстве винтовки будут использованы исключительно российские материалы и комплектующие.
В настоящее время основной снайперской винтовкой российской армии является СВД, которая была принята на вооружение еще в 60-х годах.
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