В Армении нашли тело российского военного

Российского военного-контрактника обнаружили мертвым в Армении за пределами воинской части. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).

Там уточнили, что тело российского военнослужащего без признаков насильственной смерти было найдено его сослуживцем.

«Комиссия командования российской военной базы Южного военного округа в Республике Армения совместно с правоохранительными органами проводит расследование по факту смерти военнослужащего по контракту», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ЮВО добавили, что все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В карабахский регион были направлены российские миротворцы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Российский военный-контрактник погиб в Абхазии

— Взрыв мины: в Карабахе ранен офицер ВС России

— Пашинян: пребывание российских миротворцев в Карабахе не ограничится 5 годами