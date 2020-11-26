Бомбившие Анкару во время путча пилоты получили пожизненный срок

Пилоты, которые наносили авиаудары по парламенту, району президентского дворца и зданию службы безопасности в Анкаре во время попытки госпереворота в Турции в июле 2016 года, приговорены к пожизненному заключению. Об этом информирует телеканал NTV.

Суд признал виновными пилотов и других военнослужащих авиабазы Акынжи в провинции Анкара. Они приговорены к 79-кратному пожизненному заключению. Всего по этому делу проходило несколько десятков человек.

Попытка государственного переворота была осуществлена группой солдат и офицеров ВС Турции 15 июля 2016 года. В результате столкновений в Стамбуле и Анкаре погибли 250 человек, более 2 тыс. получили ранения.

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