Умер самый засекреченный подводник России, руководитель главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ, Герой России, вице-адмирал Алексей Буриличев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источника в военно-медицинских кругах.

Отмечается, что Буриличев умер 25 ноября в Москве, ему было 62 года. Он находился на лечении в военном госпитале, у него было подозрение на коронавирус.

Причина смерти не уточняется.

Алексей Буриличев появился на свет 13 августа 1958 года в Ленинграде. В 1980 году стал выпускником Высшего военно-морского училища имени Фрунзе, в дальнейшем служил на атомных подводных лодках Северного флота.

В период с 1992 по 1996 год он командовал атомной подводной лодкой К-461 «Волк в районах Атлантики. Так, в зоне господства противолодочных сил США субмарина обнаружила новейшую американскую подлодку с баллистическими ракетами. «Волк» долгое время скрытно следил за ней на маршруте перехода в боевое патрулирование, за это Буриличев получил звание Героя России. С октября 2005 года и до конца жизни он возглавлял главное управление глубоководных исследований Минобороны РФ — одно из самых засекреченных подразделений Минобороны.