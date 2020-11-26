Российские миротворцы обеспечили безопасную передачу Кельбаджарского района Баку

Военные российской миротворческой миссии следили за обеспечением порядка при передаче Кельбаджарского района в непризнанном Нагорном Карабахе под контроль Азербайджана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что миротворцы обеспечили безопасность гражданских в ходе передачи района.

Контролируемый с 1993 года властями Карабаха Кельбаджарский район был передан Азербайджану в среду, 25 ноября, в рамках трехстороннего соглашения по перемирию в регионе.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривает передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

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