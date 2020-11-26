Немецкие читатели назвали «хамством» заход эсминца США в российские воды

Читатели газеты Die Welt высказались об инциденте с заходом американского эсминца Джон Маккейн в российские воды.

Так, один из пользователей отметил, что корабль ВМС США находился там, «где ему делать нечего», поскольку эсминец взял курс на нейтральные воды после предупреждения со стороны моряков Тихоокеанского флота.

Другой пользователь обвинил власти США во «взятии курса на разжигание войны». Кроме того, среди читателей прозвучало обвинение США в «хамстве» и «провокациях».

«И что-то я не могу вспомнить, когда в последний раз какой-нибудь русский военный корабль вторгался в американские территориальные воды», — написал один из пользователей.

Ранее стало известно, что «Джон Маккейн» на 2 км углубился за линию морской границы России. Его остановил большой российский противолодочный корабль «Адмирал Виноградов».

США объяснили нарушение эсминцем российской границы тем, что корабль проводил операцию «по обеспечению свободы судоходства». Операция продемонстрировала, что Вашингтон не считает залив Петра Великого территориальными водами России.

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