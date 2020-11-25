Министр обороны Германии видит в России явственную угрозу

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о необходимости вести переговоры о разоружении с позиции силы из-за растущей военной угрозы со стороны России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Остается фактом, что российская сторона сделала масштабные инвестиции в модернизацию своих вооруженных сил, что она располагает новыми видами вооружений, что ее угроза стала еще более явственной»,— сказала Крамп-Карренбауэр.

Отмечается, что в настоящее время в вооруженные силы России поступают или проходят испытания ракетные комплексы «Авангард» и «Ярс», подводные лодки проекта «Борей-А» и межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат».

«Если мы должны вступить в переговоры по вопросу разоружения с позиции силы, то мы должны усилить нашу позицию. Это всегда была хорошая традиционная позиция германской внешней политики и должна остаться такой в будущем»,— заявила она.

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