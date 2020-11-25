США намерены ввести санкции против Минобороны России

США могут ввести санкции против Министерства обороны России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на черновой вариант проекта санкционного списка, который готовит администрация американского лидера Дональда Трампа.

В документе также говорится, что под ограничения могут попасть несколько предприятий оборонной сферы и гражданской промышленности, один из ФГУПов и экспертно-криминалистический центр ГУВД по Нижегородской области.

Уточняется, что за создание перспективных вооружений санкции могут коснуться институтов госкорпорации «Росатом», двух предприятий «Роскосмоса», а также создателей и поставщиков вертолетов, авиадвигателей и авиационных материалов.

Как стало известно ранее, администрация Трампа подготовила предварительный список из 89 китайских компаний, против которых с высокой вероятностью будут введены очередные санкции. Отмечается, что эти решения могут быть связаны.

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