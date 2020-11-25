В Крыму заявили о готовности ответить на «ракетный сюрприз» от США

Крым надежно защищен новейшими противоракетными комплексами, способными как нейтрализовать любой «ракетный сюрприз», так и нанести ответный сокрушительный удар, заявил заместитель главы Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. Его слова передает РИА «Новости».

Ранее журнал Forbes написал, что военные Соединенных Штатов развернули в Румынии реактивные системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия и выпустили несколько ракет в сторону Крыма, после чего спешно вернули РСЗО в Германию. Автор статьи отметил, что это стало неприятным сюрпризом для российской группировки на полуострове.

«Если кому-то кажется, что Россия оставит все это без внимания и не будет готова к отражению такого рода угрозы, то они ошибаются», — сказал Форманчук.

Он также добавил, что подобное поведение американских военных не стало сюрпризом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Ракетный сюрприз» для России: США отработали «обстрел» Крыма