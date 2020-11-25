СМИ: Израиль нанес ракетный удар по провинции Дамаск

Военные Израиля подвергли ракетному обстрелу юг провинции Дамаск. Об этом пишет сирийская газета «Аль-Ватан».

Издание сообщает, что авиаудар был нанесен по высоте Манэе к югу от провинции Эль-Кунейтра на Голанских высотах.

Отмечается, что ПВО Сирии отразила часть ракетных ударов. В результате обстрела есть материальный ущерб.

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