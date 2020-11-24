Появилось видео инцидента с американским эсминцем «Джон Маккейн»
Минобороны России показало видео инцидента со вторжением американского эсминца »Джон Маккейн» в российские воды. Кадры публикует РИА «Новости».
Запись ведется с судна, которое находится недалеко от корабля США. При приближении камеры видно движение эсминца.
Ранее стало известно, что американский «Джон Маккейн» на 2 км углубился за линию морской границы России. Его остановил большой российский противолодочный корабль «Адмирал Виноградов».
США объяснили нарушение эсминцем российской границы тем, что корабль проводил операцию «по обеспечению свободы судоходства».
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