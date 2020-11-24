Вошедший в территориальные воды России эсминец США зашел за линию границы

Вошедший в территориальные воды России американский эсминец John S. McCain зашел за линию границы на два километра, но его остановил большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

Российский корабль следил за американским эсминцем и предупредил его членов экипажа по международному каналу связи о недопустимости таких действий и возможности применения таранного маневра для вытеснения из территориальных вод.

«Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» остановил нарушение государственной границы», — говорится в сообщении ведомства.

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