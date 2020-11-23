Азербайджан получил 121 населенный пункт в Нагорном Карабахе

Под контроль Азербайджана перейдет 121 населенный пункт в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство Армении.

Согласно данным кабмина, Баку получит 52 населенных пункта в Лачинском районе, 29 – в Гадрутском, 16 – в Шаумяновском (Кельбаджарском), по 8 – в Мартакертском и Аскеранском, 6 — в Мартунинском и 2 — в Шушинском (город Шуши и село Каринтак) районах.

Ранее стало известно, что за сутки в Карабах вернулись 2 334 беженца.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

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