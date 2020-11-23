Уволен замглавы Минобороны Армении Балаян
Анна Светлова
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Уволен заместитель главы минобороны Армении Габриел Балаян. Об этом заявил руководитель парламентской комиссии по обороне Андраник Кочарян, передает «Интерфакс».
Отмечается, что ранее у армянского военного ведомства собрались родители без вести пропавших военнослужащих в Нагорном Карабахе, они требовали встречи с руководством министерства.
Руководитель парламентской комиссии по обороне Андраник Кочарян сообщил гражданам, что Балаян снят с должности.
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