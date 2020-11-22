Еще свыше 1 400 беженцев вернулись в НКР из Армении
Минобороны России рассказало о возвращении беженцев на территорию непризнанного Нагорного Карабаха из Армении. Об этом сообщает РИА «Новости».
В ведомстве уточнили, что всего вернулось свыше 1 400 человек.
Министерство подчеркнуло, что беженцы прибыли в сопровождении российских военных.
«34 автобуса проследовали из Еревана на главную площадь Степанакерта, доставив в Нагорный Карабах более 1400 человек», — добавили в Минобороны.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривало передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.
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