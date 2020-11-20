Подразделения непризнанной НКР ушли из Агдамского района Карабаха

Подразделения непризнанной Нагорно-Карабахской республики покинули территорию Агдамского района Нагорного Карабаха, который перешел под контроль Азербайджана. Об этом заявил глава штаба Российского военного контингента генерал-майор Андрей Волков, передает РИА «Новости».

Он отметил, что российский миротворческий контингент в том числе должен обеспечить вывод армянских подразделений с перешедших под контроль Баку территорий и обеспечить организованный ввод и контроль на территории Агдамского района подразделений азербайджанских вооруженных сил.

По его словам, внештатных ситуаций и провокаций в ходе вывода подразделений с территории района не было.

«При содействии миротворческой миссии России сегодня Агдамский район был передан Азербайджану. Процедура прошла в штатном режиме, внештатных ситуаций и другого рода провокаций не было», — уточнил Волков, отметив, что ситуация в этом районе спокойная.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

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