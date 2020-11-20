Глава минобороны Армении подал в отставку

Глава министерства обороны Армении Давид Тоноян подал в отставку. Об этом сообщила газета «Аравот» (Առավոտ) со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что на этой должности его заменит главный советник премьер-министра республики Никола Пашиняна — Вагаршак Арутюнян, который возглавлял минобороны страны в 1999-2000 годах.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян отстранил от должности заместителя министра иностранных дел Шаварша Кочаряна и главу МИД республики Зограба Мнацаканяна.

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