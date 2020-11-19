Пентагон приветствует рекордное наращивание военного бюджета Великобритании

И.о министра обороны США Кристофер Миллер приветствует наращивание военного бюджета Великобритании. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Великобритания - наш самый стойкий и дееспособный союзник, увеличение оборонных расходов свидетельствует о ее приверженности НАТО и нашей общей безопасности», — говорится в сообщении.

Решение об увеличении расходов «должно стать сигналом для всех свободных наций о том, что наиболее способные из нас могут и должны делать больше для противодействия возникающим угрозам нашим общим свободам и безопасности», говорится в заявлении.

Как сообщалось, Великобритания дополнительно выделит на оборону рекордные за 30 лет £16,5 млрд. Премьер-министр страны Борис Джонсон 19 ноября выступит в парламенте и расскажет о результатах пересмотра эффективности национальных оборонных, разведывательных и международных стратегий и программ.

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