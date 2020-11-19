Сенаторы США предложили запретить продажу ОАЭ истребителей F-35

Сенатор США Роберт Менендес совместно с сенаторами Крисом Мерфи и Рэндом Полом представили четыре инициативы, которые запрещают продажу ОАЭ истребители F-35, а также 18 разведывательных беспилотников MQ-9B. Об этом сообщила пресс-служба Менендеса.

Сенаторы раскритиковали администрацию президента США Дональда Трампа за отказ от «традиционного рассмотрения в конгрессе» возможности продажи вооружений иностранному партнеру.

Также они заявили об отказе Госдепартамента и Пентагона отвечать на запросы о том, как правительство будет справляться с рисками для нацбезопасности, связанными с возможными поставками.

Полученное ОАЭ вооружение может изменить баланс сил на Ближнем Востоке, а также нарушить договоренности с Израилем, подчеркнули законодатели.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа неофициально уведомила Конгресс о своем намерении продать самолеты F-35 Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ).

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