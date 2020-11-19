Россия разрабатывает новый ракетный комплекс на замену «Искандеру»

Создан научный задел для нового ракетного комплекса на замену «Искандеру». Об этом сообщил начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России Михаил Матвеевский, передает «Российская газета».

Он отметил, что «Искандер-М» будет до 2030 года соответствовать современным требованиям и останется основным в Ракетных войсках и артиллерии.

«Что касается перспективного комплекса, можно сказать, что уже сегодня имеется достаточный научный задел для его создания», — сказал он.

Комплекс «Искандер-М» стоит на вооружении ракетных бригад Сухопутных войск РФ. Оснащен крылатыми и баллистическими ракетами. Ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть.

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