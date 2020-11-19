Великобритания создаст силы кибербезопасности

Великобритания создаст национальное агентство кибербезопасности, агентство по искусственному интеллекту и новое «космическое командование». Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на канцелярию правительства.

Согласно сообщению, премьер-министр страны Борис Джонсон 19 ноября выступит в парламенте и расскажет о результатах пересмотра эффективности национальных оборонных, разведывательных и международных стратегий и программ.

«Премьер-министр объявит о создании нового агентства, которое будет заниматься искусственным интеллектом, создании национальных кибер-сил для защиты наших граждан, а также о создании нового «космического командования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что создание такого центра необходимо для противодействия «врагам», использующих современные средства нападения.

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