Украинских военных обяжут выучить английский язык

Власти Украины намерены установить требования к знанию английского языка для военнослужащих ВСУ, чтобы обеспечить совместимость армии со стандартами НАТО. Сообщение об этом появилось на сайте украинского министерства обороны.

«Изучение английского языка личным составом является неотъемлемой составляющей внедрения в Вооруженных Силах Украины новой военной культуры, основанной на евроатлантических ценностях и принципах», — пояснили в министерстве.

Отмечается, что вскоре военное руководство страны намерено принять каталог армейских должностей с указанием требований к базовому образованию и уровню владения английским.

Так, новые требования устанавливаются для имплементации стандартов Североатлантического альянса в систему военного образования и науки, отметили в минобороны.

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