СК России обвинил в гибели летчика Филипова в Сирии четырех террористов

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение четырем террористам, которые в феврале 2018 года сбили самолет российского летчика Романа Филипова в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

По данным СК, к гибели россиянина причастны Ибрахим Рамадан Аль-Ахмад, Абдель Саттар Абдул Гафур ас-Сыях, Мухаммед Гази Аль-Алейвию и Абдел Басыт Ибрахим Аль-Хамуд. Все обвиняемые на момент атаки были боевиками «Джебхат ан-Нусры»*.

Следователи намерены ходатайствовать перед судом о заочном избрании террористам меры пресечения в виде ареста.

Штурмовик Су-25, на котором Филипов совершал облет зоны деэскалации «Идлиб», попал под ракетный удар из ПЗРК. Летчик успел доложить об атаке, после чего катапультировался. На земле Филипов вступил в неравный бой с террористами. Когда они подобрались близко, россиянин покончил с собой со словами «Это вам за пацанов». Президент РФ Владимир Путин присвоил Филипову звание Героя России.

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