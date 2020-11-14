Двое граждан Азербайджана подорвались на мине в Карабахе

Двое граждан Азербайджана подорвались на мине в перешедшем под контроль Баку районе Нагорного Карабаха, сообщает азербайджанская генеральная прокуратура.

«Граждане Азербайджанской Республики Ахмедов Ясин Алескер оглы, 1984 года рождения, и его брат Ахмедов Асиф Алескер оглу, 1989 года рождения, подорвались на мине», – указано в сообщении.

Инцидент произошел на территории Физулинского района. В результате произошедшего Ясин Ахмедов погиб, а Асиф Ахмедов был тяжело ранен.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. В ночь на 10 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские военные были направлены в регион с миротворческой миссией.

В соответствии с соглашением, Агдамский район НКР будет возвращен под контроль Азербайджана до 20 ноября. До 15 ноября Армения передает Кельбаджарский район, а к 1 декабря — Лачинский район.

Часть армянских граждан восприняли подписание договора как акт капитуляции, в связи с чем в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Более 670 неразорвавшихся снарядов обнаружены в Степанакерте

— Баку и Ереван обменялись телами погибших военных в Карабахе

— Российские миротворцы заявили о стабилизации обстановки в Карабахе