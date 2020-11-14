Иран предложил Ираку помочь укрепить армию
Тегеран готов помочь Багдаду в укреплении иракских вооруженных сил за счет их обеспечения. Об этом заявил министр обороны Ирана Амир Хатами, передает РИА «Новости».
«Минобороны Ирана располагает большим потенциалом и богатой инфраструктурой, которые стали результатом гнета американских санкций после победы исламской революции, и готово укрепить обороноспособность Ирака», — сказал министр.
Согласно сообщению военного ведомства, министр обороны Ирака Джума Анад Саадун прибыл в Тегеран 14 ноября.
По словам главы минобороны Ирака, целью его визита в иранскую столицу является укрепление отношений двух стран, а также знакомство иракских военных с научно-техническими достижениями Ирана.
Заявление Тегерана о готовности обеспечить Ирак необходимым в оборонной сфере прозвучало почти спустя месяц после того, как 18 октября истекло международное оружейное эмбарго в отношении Ирана. Теперь Иран имеет право торговать оружием.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Тайная замена: почему Пентагон отзывает военных атташе по всему миру
— Как 20 лет назад Буш стал президентом США
— Боевики ИГ (организация запрещена в России)* расстреляли одиннадцать человек в районе Багдада