Минздрав Армении сообщает гибели 2317 военнослужащих в Карабахе

Минздрав Армении сообщает о 2 317 погибших военнослужащих в Карабахе, тела которых прошли судмедэкспертизу.

«На данный момент судмедэкспертизу прошли тела 2 317 погибших военнослужащих, среди которых есть неопознанные трупы», — заявила пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян на своей странице в Facebook.

Она отметила, это окончательное число погибших неизвестно, так как процесс обмена телами между Баку и Ереваном продолжается.

Ранее Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщало о 1383 погибших военнослужащих.

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