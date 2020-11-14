Минздрав Армении сообщает гибели 2317 военнослужащих в Карабахе
Катерина Медведева
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Минздрав Армении сообщает о 2 317 погибших военнослужащих в Карабахе, тела которых прошли судмедэкспертизу.
«На данный момент судмедэкспертизу прошли тела 2 317 погибших военнослужащих, среди которых есть неопознанные трупы», — заявила пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян на своей странице в Facebook.
Она отметила, это окончательное число погибших неизвестно, так как процесс обмена телами между Баку и Ереваном продолжается.
Ранее Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщало о 1383 погибших военнослужащих.
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