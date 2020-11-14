В Госдепе обеспокоены российскими аппаратами «Посейдон»

Вашингтон обеспокоен тем, что Россия разрабатывает подводные аппараты «Посейдон» и сомневается в том, что их использование в военном конфликте соответствовало бы международному праву. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд, пишет ТАСС.

По версии Форда, у США «есть причины для опасений» относительно политики России в сфере ядерного сдерживания.

«Безусловно, Россия заявляет, что ее доктрина соответствует нормам международного права, что ее ядерное оружие предназначено лишь для обороны и сдерживания и будет применено только в крайнем случае», — сказал Форд.

Политик подчеркнул, что США остается только надеяться на это. Он добавил, что Россия может разрабатывать «Посейдон», чтобы «обрушить на прибрежные города США радиоактивное цунами» в случае конфликта.

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