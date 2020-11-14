Министр обороны Карабаха встретился с командующим российскими миротворцами

Министр обороны непризнанного Нагорного Карабаха, генерал-лейтенант Микаел Арзуманян встретился с командующим российскими миротворцами, генералом-лейтенантом Рустамом Мурадовым. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Арзуманян и Мурадов обсудили вопросы организации и выполнения миротворческой миссии», — говорится в сообщении.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские военные были направлены в регион с миротворческой миссией.

В соответствии с соглашением, Агдамский район НКР будет возвращен под контроль Азербайджана до 20 ноября. До 15 ноября Армения передает Кельбаджарский район, а к 1 декабря — Лачинский район.

Часть армянских граждан восприняли подписание договора как акт капитуляции, в связи с чем в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

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