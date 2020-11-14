Российские вертолеты сопроводили миротворцев в Горис и Степанакерт

Вертолеты армейской авиации Воздушно-космических сил России Ми-8 и Ми-24 сопроводили воинские колонны миротворческих подразделений, которые совершали марш в Нагорный Карабах. Об этом сообщает сайт Минобороны РФ.

«Летчики вертолетной эскадрильи выполнили задачи по прикрытию и сопровождению колонн миротворческих сил, совершающих марши по маршрутам с аэродрома Эребуни в населенные пункты Горис и Степанакерт», — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что вертолеты осуществляют воздушный мониторинг и контролируют прекращение военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта, а также выполняют доставку материально-технического имущества и личного состава.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские военные были направлены в регион с миротворческой миссией.

В соответствии с соглашением, Агдамский район НКР будет возвращен под контроль Азербайджана до 20 ноября. До 15 ноября Армения передает Кельбаджарский район, а к 1 декабря — Лачинский район.

Часть армянских граждан восприняли подписание договора как акт капитуляции, в связи с чем в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

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