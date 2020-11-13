В Карабахе продавщица не стала брать деньги с российского миротворца

В непризнанном Нагорном Карабахе продавщица отказалась брать деньги с российского миротворца, видеозапись опубликовал Telegram-канал Sputnik Армения.

Военный хотел расплатиться банковской картой, но в магазине не оказалось необходимой аппаратуры. После этого продавщица отдала кофе миротворцу бесплатно.

«Две пачки хватит вам? Берите так, я подарю», — сказала она.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские военные были направлены в регион с миротворческой миссией.

В соответствии с соглашением, Агдамский район НКР будет возвращен под контроль Азербайджана до 20 ноября. До 15 ноября Армения передает Кельбаджарский район, а к 1 декабря — Лачинский район.

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